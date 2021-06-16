Нужно бороться с пытками. Вдова Азимжана Аскарова обратилась к властям

Вдова правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля 2020 года в ИК № 47, Хадича Аскарова еще раз обратилась к властям. Она отметила, что Кыргызстану нужна, прежде всего, справедливость.

По словам Хадичи Аскаровой, ее супруг сознательно не писал прошение о помиловании, он выбрал путь борца за свободу и права человека.

«Мне помогает жить вера в высшую справедливость. Ведь еще столько дел не завершено. Продолжаются сложности с домом, где я живу. Вместе с адвокатами и правозащитниками мы продолжаем работу по делам Азимжана, преодолевая все новые преграды. Да, мне нужны силы, чтобы дальше день за днем отстаивать права на реабилитацию Азимжана, чтобы добиться признания его жертвой пыток и несправедливого правосудия. Мне нужна ваша поддержка и понимание. Менялись главы государства и их приближенные, а мой муж все еще находился за решеткой, в унижающих человеческое достоинство условиях. 26 июня международное сообщество отмечает День поддержки жертв пыток. От пыток и жестокого обращения страдают те, кто им подвергались, и мы, их родные и близкие. Я не спала ночами, переживала за него, болела и страдала. Пытки — это абсолютное зло. Нужно работать на искоренение этого зла», — говорит в обращении Хадича Аскарова.

Сотни жертв пыток, о которых Азимжан всегда переживал и стремился им помочь, пока у него хватало сил. Он никогда не был равнодушным. Сегодня хочу напомнить о том, как важно добиваться справедливости в отношении тех, кто прошел через пытки и несправедливые суды. Хадича Аскарова