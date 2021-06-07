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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дороги на некоторых улицах Бишкека закончат с опозданием

На нескольких бишкекских улицах ремонт дорог завершится с опозданием. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, в настоящее время работы ведутся по графику на 32 улицах.

«Но строительство дорог не ограничено лишь укладкой полотна. Перед этим необходимо проработать вопрос прокладки канализационных и водопроводных сетей, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений, которыми занимаются другие организации. В таких ситуациях управление капитального строительства вынужденно передвигает сроки ввода дорог в эксплуатацию», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, горожане ведут самовольные раскопки на местах производственных работ для прокладки канализационных и водопроводных сетей, что задерживает сроки исполнения строительных работ.

По этим причинам передвинуты сроки ввода в эксплуатацию дороги на улице Ажибека Баатыра от улицы Жунусалиева до проспекта Манаса до 1 июля текущего года.

«Есть риск, что сроки на других улицах также будут передвинуты еще на один месяц в зависимости от работ других организаций», — заметили в мэрии.

Напомним, что вторая фаза проекта реконструкции дорог рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР, подрядчики — китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196729/
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