В микрорайоне «Кок-Жар» Бишкека планируется разбить еще один сквер. Об этом сообщается

на странице администрации Октябрьского района в Facebook.

Отмечается, что сегодня глава района Данияр Арпачиев совместно с сотрудниками Бишкекглавархитектуры, Бишкекзеленхоза, Бишкекасфальтсервиса и МТУ № 10 осмотрел территорию, на которой планируются организация и благоустройство сквера.

«Благоустройством территории будет заниматься Фонд «Сорос — Кыргызстан». Планируются установка ирригационных лотков, скамеек и урн, а также восстановление тротуаров и установка ламп ночного освещения. Со стороны муниципалитета будут выделены средства для софинансирования данного проекта. Завершение работ и проекта планируется к 31 августа 2021 года», — заметили в акимиате.