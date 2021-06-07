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Общество

Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1

Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвоката Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве денег.

Ранее защита обвиняемого обжаловала решение Первомайского районного суда о содержании Аспекова под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

Известно, что суд в своем постановлении указал на то, что Генпрокуратура должна проверить законность действия следователя и прокуроров, ходатайствующих об избрании меры пресечения Мелису Аспекову.

Адвокат Сергей Манукян объяснил, что ранее его подзащитному уже была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ. Это решение не было отменено, соответственно, следователь не должен был ходатайствовать об избрании новой меры пресечения.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196624/
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