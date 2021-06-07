Для зараженных COVID-19 свободны 300 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 300 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 7 июня:

Национальный хирургический центр — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 48;

Клинический родильный дом № 2 — 15;

Городская клиническая больница № 1 — 59;

Городская клиническая больница № 6 — 29;

Национальный центр кардиологии и терапии — 18;

Чуйская областная объединенная больница — 22;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 25;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7;

Национальный госпиталь: (урологический корпус) — 22;

Республиканский центр наркологии — 29;

Национальный центр фтизиатрии — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 107 тысяч 335 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.