Для зараженных COVID-19 свободны 300 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 300 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 7 июня:
- Национальный хирургический центр — 3;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 48;
- Клинический родильный дом № 2 — 15;
- Городская клиническая больница № 1 — 59;
- Городская клиническая больница № 6 — 29;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 18;
- Чуйская областная объединенная больница — 22;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 25;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 7;
- Национальный госпиталь: (урологический корпус) — 22;
- Республиканский центр наркологии — 29;
- Национальный центр фтизиатрии — 23.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 107 тысяч 335 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.