Ситуация на границе. Совбез: Поводов для беспокойства нет

Секретариат Совета безопасности Кыргызстана сообщает, что на данный момент ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Совет безопасности координирует работу задействованных силовых структур, местных органов власти в данном направлении. Ситуация на границе находится под контролем, задействованные государственные органы следят за обстановкой в круглосуточном режиме.

«В связи с поступающими многочисленными обращениями от граждан по приграничной ситуации секретариат Совета безопасности особо подчеркивает, что сейчас никаких поводов для беспокойства нет. Продолжают предприниматься меры по решению сложившейся ситуации исключительно мирным и переговорным путем», — говорится в сообщении.

Таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров.

Жителей сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуировали в школу в селе Дароот-Коргон.