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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 232 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 232 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 июня:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 34;
  • Клинический родильный дом № 2 — 15;
  • Городская клиническая больница № 1 — 44;
  • Городская клиническая больница № 6 — 7;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
  • Чуйская областная объединенная больница — 15;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
  • Национальный госпиталь: (урологический корпус) — 22;
  • Республиканский центр наркологии — 25;
  • Национальный центр фтизиатрии — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 636 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196539/
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