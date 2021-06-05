Для зараженных COVID-19 свободны 232 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 232 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 5 июня:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 34;
- Клинический родильный дом № 2 — 15;
- Городская клиническая больница № 1 — 44;
- Городская клиническая больница № 6 — 7;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
- Чуйская областная объединенная больница — 15;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
- Национальный госпиталь: (урологический корпус) — 22;
- Республиканский центр наркологии — 25;
- Национальный центр фтизиатрии — 23.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 636 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.