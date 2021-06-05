Для зараженных COVID-19 свободны 232 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 232 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 июня:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 34;

Клинический родильный дом № 2 — 15;

Городская клиническая больница № 1 — 44;

Городская клиническая больница № 6 — 7;

Национальный центр кардиологии и терапии — 16;

Чуйская областная объединенная больница — 15;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Национальный госпиталь: (урологический корпус) — 22;

Республиканский центр наркологии — 25;

Национальный центр фтизиатрии — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 636 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.