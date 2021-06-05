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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Обстановка в местности Унжу-Булак стабильная

На 9.00 5 июня обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района относительно стабильная. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ.

Ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано. Предпринимаются все меры по урегулированию обстановки.

«Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров.

Жителей сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуировали в школу в селе Дароот-Коргон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196529/
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