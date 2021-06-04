Для зараженных COVID-19 свободны 242 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 242 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 4 июня:

Национальный хирургический центр — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 30;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Городская клиническая больница № 1 — 50;

Городская клиническая больница № 6 — 15;

Национальный центр кардиологии и терапии — 18;

Чуйская областная объединенная больница — 18;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 15;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 26;

Республиканский центр наркологии — 26;

Национальный центр фтизиатрии — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 223 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.