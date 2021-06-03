Для зараженных COVID-19 свободны 248 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 248 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 3 июня:

Национальный хирургический центр — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Городская клиническая больница № 1 — 48;

Городская клиническая больница № 6 — 13;

Национальный центр кардиологии и терапии — 20;

Чуйская областная объединенная больница — 21;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 14;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;

Республиканский центр наркологии — 28;

Национальный центр фтизиатрии — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 840 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.