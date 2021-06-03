Для зараженных COVID-19 свободны 248 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 248 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 3 июня:
- Национальный хирургический центр — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;
- Клинический родильный дом № 2 — 12;
- Городская клиническая больница № 1 — 48;
- Городская клиническая больница № 6 — 13;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 20;
- Чуйская областная объединенная больница — 21;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 14;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;
- Республиканский центр наркологии — 28;
- Национальный центр фтизиатрии — 19.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 840 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.