В Сокулуке суд смягчил приговор похитителям девушки. Прокуроры обжалуют решение

Сокулукский районный суд смягчил приговор троим обвиняемым в похищении девушки с целью вступления в брак. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, в декабре 2020 года 17-летнюю Р.М. похитили трое мужчин. Они насильно посадили Р.М. в машину и увезли в другое село.

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«Девушке нанесли моральную и психологическую травму. Следователь вынес обвинительный акт по статье «Похищение лица с целью вступления в брак», троих мужчин взяли под стражу. В ходе судебного разбирательства они не признали вины. Несостоявшийся жених заявил, что не знал, что Р.М. несовершеннолетняя, и пояснил, что с девушкой познакомился на свадьбе. Он предложил Р.М. поехать с ним домой за вещами, девушка согласилась. Когда обвиняемый предложил ей выйти замуж, она якобы промолчала», — сказал Нурлан Тагаев.

Прокурор отметил, что в суде потерпевшая изменила показания. Со слов Р.М., она сама села в машину, никто ее не принуждал вступать в брак. Заявление в милицию, по словам девушки, написала ее мама, потому что кто-то ей сказал, что дочь насильно «украли замуж».

«В итоге суд переквалифицировал действия обвиняемых на более мягкую статью — «Принуждение лица с целью вступления в брак» УК КР. Всех троих освободили из-под стражи и приговорили к одному году пробации. Прокуратура не согласна с таким решением. Мы намерены обжаловать приговор в Чуйском областном суде», — отметил Нурлан Тагаев.