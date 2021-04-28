Правительство предлагает изменить тарифы страховых выплат жертвам ДТП

В соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» владелец авто, заключивший договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, обязан уплатить страховщику премию в порядке и сроки, установленные соглашением. Министерство экономики и финансов разработало тарифы.

Согласно закону, минимальные размеры страховых сумм и лимитов, а также минимальные тарифы страховых премий по обязательному страхованию устанавливаются на основании актуальных расчетов в страховании.

Предлагаемая система тарификации ОСАГО предусматривает установление следующих сумм:

За причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекшего:

смерть потерпевшего — в размере 300 тысяч сомов;

Инвалидность потерпевшего:

I группы — в размере 200 тысяч сомов;

II группы — в размере 150 тысяч сомов;

III группы — в размере 100 тысяч сомов;

ребенок-инвалид — 200 тысяч сомов;

За увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности — расходов на амбулаторное и стационарное лечение, но не более 100 тысяч сомов.

За причинение вреда имуществу потерпевших, но не более 150 тысяч каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов всем потерпевшим.

Читайте по теме Как пандемия повлияла на страхование жилья и грозит ли Госстраху банкротство

Базовая страховая премия по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев машин установлена в размере 1 тысяча 680 сомов.

При установлении страховой суммы важно учесть необходимость обеспечения лиц, пострадавших в ДТП. Величина страховой суммы напрямую влияет на размер страховой премии, поэтому важно установить ее адекватный размер, который не повлечет необоснованных затрат.

В профильном ведомстве напомнили, что страховая сумма состоит из лимитов ответственности по каждому риску. Законом предусмотрены следующие риски, подлежащие обязательному страхованию:

риск нанесения вреда жизни и здоровью потерпевшего;

риск нанесения вреда имуществу потерпевшего.

За основу разработчики взяли законодательство Российской Федерации. Там пострадавший в ДТП может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО в размере 11 средних заработных плат, а в Казахстане — 14.