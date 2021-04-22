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Общество

Ветеранам ВОВ начали выплачивать пособия. Выделено почти 23 миллиона сомов

Министерство здравоохранения и соцразвития выделило 22 миллиона 782 тысячи сомов на социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, единовременные выплаты уже начаты. На 1 апреля в Кыргызстане проживает 146 ветеранов ВОВ, из них 33 — инвалиды, 85 — участники, 13 несовершеннолетних узников концлагерей и 15 блокадников Ленинграда, а также 1 тысяча 304 труженика тыла, два трудармейца, пять семей погибших воинов в ВОВ.

Денежную компенсацию взамен льгот получают:

  • 7 тысяч сомов — инвалиды, участники ВОВ, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;
  • 2 тысячи сомов — трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью;
  • 1 тысячу сомов — семьи погибших в ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд.
Пожизненную стипендию в размере 10 тысяч сомов получают только инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.

Ежегодно из средств республиканского бюджета ветеранам в честь Победы в Великой Отечественной войне выплачиваются единовременные денежные пособия в размере 20 тысяч и 15 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191122/
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