ВОЗ приняла решение продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на комитет ВОЗ по ЧС.

В комитете отметили, что Гендиректор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. «Он согласился с рекомендацией комитета», — отмечается в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что пандемия «все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире».

Риск распространения болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют скоординированного ответа.

Кроме того, комитет рекомендовал не требовать доказательств вакцинации от коронавируса в качестве условия въезда. Он обосновал это тем, что доказательства эффективности вакцин в снижении передачи инфекции пока ограниченные. Также комитет ВОЗ напомнил о неравенстве в распределении вакцин в мире.

«Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения», — заявил комитет.

Следующее заседание комитета ВОЗ по ЧС планируется созвать через три месяца.