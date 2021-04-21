10:57
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ приняла решение продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на комитет ВОЗ по ЧС.

В комитете отметили, что Гендиректор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. «Он согласился с рекомендацией комитета», — отмечается в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что пандемия «все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире».

Риск распространения болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют скоординированного ответа.

Кроме того, комитет рекомендовал не требовать доказательств вакцинации от коронавируса в качестве условия въезда. Он обосновал это тем, что доказательства эффективности вакцин в снижении передачи инфекции пока ограниченные. Также комитет ВОЗ напомнил о неравенстве в распределении вакцин в мире.

«Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения», — заявил комитет.

Следующее заседание комитета ВОЗ по ЧС планируется созвать через три месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190912/
просмотров: 934
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 142,6 миллиона, умерли более 3 миллионов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились девять медработников
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 699 человек, 359 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
За сутки выявили 306 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 92 626
Отравившиеся пили не наш отвар. Глава Минздрава не берет на себя ответственность
Вдову Чингиза Айтматова похоронят сегодня на Ала-Арчинском кладбище
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Еще двое мужчин отравились настойкой иссык-кульского корня. Они в больнице
Ушла из жизни вдова писателя Чингиза Айтматова
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
21 апреля, среда
10:53
Без вести пропавший 68-летний Сотциал Борончиев найден живым Без вести пропавший 68-летний Сотциал Борончиев найден...
10:49
COVID-19 в мире. Заразились более 142,6 миллиона, умерли более 3 миллионов
10:45
Депутат предлагает проверить Минздрав, который рекламирует опасный аконит
10:27
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились девять медработников
10:21
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 699 человек, 359 — в тяжелом состоянии