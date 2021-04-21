Вдову Чингиза Айтматова похоронят сегодня на Ала-Арчинском кладбище

Церемония прощания с вдовой народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова Марией Айтматовой состоится сегодня, 21 апреля, в Доме-музее Айтматова. Об этом 24.kg сообщили в Международном фонде имени Чингиза Айтматова.

По их данным, похороны Марии Айтматовой пройдут на Ала-Арчинском кладбище.

Вдова всемирно известного литератора скончалась от коронавируса. В Международном фонде имени Чингиза Айтматова ранее сообщили, что Мария Урматовна скончалась на 79-м году жизни.

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким семье Чингиза Айтматова в связи с безвременным уходом из жизни вдовы писателя.