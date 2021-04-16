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Общество

В Бишкеке в ЦСМ № 1 открыли скрининг-центр рака молочной железы

В Бишкеке в ЦСМ № 1 открыли первый скрининг-центр рака молочной железы с использованием цифрового маммографа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на протяжении многих лет на базе городских бюджетных медицинских организаций не проводился скрининг рака молочной железы на постоянной основе из-за отсутствия маммографа.

Оборудование подарил фонд «Эргене» в рамках договоренности с городским управлением здравоохранения столичной мэрии.

Пройти маммографию можно по направлению лечащего врача, стоимость услуги — 500 сомов.

В мэрии добавили, что ГУЗ на постоянной основе проводит анализ ситуации по онкозаболеваемости на территории столицы. Сегодня в Бишкеке по прописке проживают 604 тысячи 253 женщины. В 2020 году на диспансерном учете состояли 4 тысячи 505 из них.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190445/
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