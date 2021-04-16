Третья волна COVID-19. В аэропорту «Манас» ввели ограничительные меры

На территории аэровокзальных комплексов международного аэропорта «Манас» введены ограничительные меры. Об этом сообщается пресс-служба ОАО «МАМ».

Решение принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, ростом числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и на основании предписания главного государственного санитарного врача Кыргызстана. На всей территории аэровокзальных комплексов ОАО «Международный аэропорт «Манас» с 17 апреля 2021 года усилен комплекс мероприятий по предотвращению заражения и распространения COVID-19.

С 00.00 до 07.00 будет ограничен доступ в аэровокзальные комплексы международного аэропорта «Манас» посторонних лиц, в том числе провожающих и встречающих. Вход авиапассажиров будет строго при наличии авиабилета. Усилится проведение специалистами термометрического контроля и измерение температуры тела, убывающих и прилетающих авиапассажиров.

«Для комфорта провожающих и встречающих авиапассажиров будут установлены скамейки рядом с аэровокзальным комплексом для комфортного ожидания. Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдения мер предосторожности и выполнении требований о ношении масок. При прохождении предполетного досмотра в зонах регистрации нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра», — говорится в сообщении.