Более 800 запросов на выделение земли поступило в мэрию Бишкека с начала года

С начала года в мэрию Бишкека поступило более 800 запросов на выделение земли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, за первый квартал комиссия по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности под объекты облегченного типа, рассмотрела 840 запросов.

«Комиссия вынесла положительное решение по 502 вопросам, отложены для дополнительного изучения — 191, отказано — по 147», — отметили в муниципалитете.

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии заключило 502 договора аренды на земельные участки общей площадью 13 тысяч 896,06 квадратных метра, ежемесячно в городской бюджет будет поступать 2 миллиона 819 тысяч 486, 89 сома.

По любым вопросам, касающимся муниципальных земель, можно обратиться в УЗР по адресу: Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон 0312454273.