Книгу детских сказок на кыргызском языке издали в Кыргызстане

В Кыргызстане вышла в свет книга сказок «Бай бала» Марлэна Матназарова. Об этом 24.kg сообщил сам автор.
По его словам, в книге семь сказок, все они носят воспитательный характер.
Автор иллюстраций — Мар Амандыков. Редактор — заслуженный деятель культуры КР, энциклопедист, писатель и журналист Ысмайыл Кадыров.
Тираж книги составил тысячу экземпляров.
Марлэну Матназарову 23 года. Он учится в магистратуре в Американском университете Центральной Азии на факультете международного и бизнес права. Лауреат президентской стипендии «Умут 2019». Его стихи опубликованы в газетах и журналах Кыргызстана и Узбекистана.