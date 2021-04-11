Книгу детских сказок на кыргызском языке издали в Кыргызстане

В Кыргызстане вышла в свет книга сказок «Бай бала» Марлэна Матназарова. Об этом 24.kg сообщил сам автор.

По его словам, в книге семь сказок, все они носят воспитательный характер.

Автор иллюстраций — Мар Амандыков. Редактор — заслуженный деятель культуры КР, энциклопедист, писатель и журналист Ысмайыл Кадыров.

Тираж книги составил тысячу экземпляров.

Марлэну Матназарову 23 года. Он учится в магистратуре в Американском университете Центральной Азии на факультете международного и бизнес права. Лауреат президентской стипендии «Умут 2019». Его стихи опубликованы в газетах и журналах Кыргызстана и Узбекистана.