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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 апреля 2020 года

Самым холодным в Бишкеке было 10 апреля 2020 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −5,7 градуса.

Самым теплым 10 апреля было в 2000-м, когда температура составила +28,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года со средней температурой +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1855-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 10 апреля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +6-8 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +21-23 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189330/
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