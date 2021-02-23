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Агент 024

Кто разрешил? Бишкекчане жалуются на несанкционированную точку фастфуда

Уже более двух месяцев у железнодорожного вокзала в Бишкеке работает фастфуд на колесах. Скорее всего, он действует без каких-либо разрешительных документов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, передвижная точка общепита установлена прямо у пешеходной аллеи сразу за проезжей частью дороги.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

«Мало того, что этот фастфуд несанкционирован, он еще закрывает обзор движущимся в южном направлении автомашинам. На бульваре Эркиндик всегда много детей, в том числе совсем маленьких. Если кто-то из водителей окажется лихачом, беды не миновать», — написал читатель.

По его словам, фастфуд на колесах работает в антисанитарных условиях, к вечеру скапливается мусор, который никто не убирает.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184289/
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