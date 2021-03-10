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Общество

Деньги следуют за студентом. Колледжи планируют финансировать по новой модели

В Бишкеке обсудили итоги внедрения нормативов бюджетного финансирования в пилотных колледжах. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Как отметили в ведомстве, нормативное финансирование образовательных учреждений — это принципиально новый способ формирования их бюджета.

«Учебные организации получают единую денежную массу без четкого регламентирования расходных статей, нормативы включают текущие расходы на образовательный процесс и образовательную среду. Модель нормативного финансирования реализует принцип «деньги следуют за студентом» и является эффективной. Учебное заведение среднего профессионального образования получает бюджетное финансирование пропорционально численности обучающихся в нем студентов на основе утвержденных нормативов финансирования на одного студента», — сказали в министерстве.

Для апробации модели с марта 2020 года по январь 2021-го проведен эксперимент в восьми пилотных колледжах МОиН КР. «При переходе на нормативное финансирование бюджет пилотных колледжей в прошлом году вырос более чем на 10 миллионов сомов, увеличился фонд оплаты труда, стали возможными расходы на повышение квалификации преподавателей, учебно-расходные материалы и расходы для обеспечения образовательной среды», — подчеркнули в Минобразования.

Подобная модель финансирования может быть внедрена и в других учебных заведениях среднего профессионального образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185924/
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