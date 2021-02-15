Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Каныбек Осмоналиев назначен советником премьер-министра;

— Каланбек Маркаев освобожден от занимаемой должности акима Баткенского района; Подробнее

— назначен первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области;

— освобожден от должности первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области;

— Омурбек Суваналиев назначен полпредом правительства в Баткенской области; Подробнее

— Жаныбек Жалалов назначен заместителем руководителя аппарата правительства.

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