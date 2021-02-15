Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— Каныбек Осмоналиев назначен советником премьер-министра;
— Каланбек Маркаев освобожден от занимаемой должности акима Баткенского района; Подробнее
— назначен первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области;
— освобожден от должности первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области;
— Омурбек Суваналиев назначен полпредом правительства в Баткенской области; Подробнее
— Жаныбек Жалалов назначен заместителем руководителя аппарата правительства.
Рубрика «Официально» по ссылке.