18:00
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Общество

МВД: В день инаугурации дороги в Бишкеке перекрывать не будут

Автомобильное движение на проспектах Манаса, Чингиза Айтматова и Чуй в Бишкеке в день инаугурации перекрываться не будет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Движение транспортных средств на главной трассе и перекрестках будет осуществляться так же, как и в будние дни. Только во время прохождения кортежа на несколько секунд будет останавливаться движение транспортных средств на второстепенных улицах. Заблаговременного перекрытия не будет», — говорится в сообщении министерства.

МВД призвало автовладельцев не оставлять свои автомобили на проезжей части, на обочинах дорог и вне парковочных мест. «В связи с важностью проводимого мероприятия ведомство обращается ко всем гражданам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к мерам по обеспечению общественной безопасности в Бишкеке», — сказали в пресс-службе.

Отмечается также, что весь личный состав ГУВД столицы и подразделений МВД будет нести службу в усиленном режиме. Для охраны правопорядка будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников.

Напомним, инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181409/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
На митинг против участия Жээнбекова в инаугурации Жапарова вышли женщины
Премьера и состав правительства депутаты утвердят после инаугурации президента
Инаугурация Садыра Жапарова. Кого из кандидатов в президенты пригласили
Инаугурация Садыра Жапарова. Церемония из-за COVID-19 пройдет без участия СМИ
Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат
Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не обойдется?
Банкета не будет. Садыр Жапаров прокомментировал подготовку к инаугурации
Садыр Жапаров против неоправданных расходов, предусмотренных на его инаугурацию
Миллионы сомов на инаугурацию. Сколько президенты тратили на церемонию
Председатель ЦИК вручит Садыру Жапарову штандарт, нагрудный знак и удостоверение
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
17:51
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан прибыл в Кыргызстан Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан п...
17:49
В Кочкорском районе задержали мужчину за убийство сожительницы
17:47
Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева водворили в СИЗО ГКНБ
17:45
Генпрокурор объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин
17:37
Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали