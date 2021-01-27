МВД: В день инаугурации дороги в Бишкеке перекрывать не будут

Автомобильное движение на проспектах Манаса, Чингиза Айтматова и Чуй в Бишкеке в день инаугурации перекрываться не будет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Движение транспортных средств на главной трассе и перекрестках будет осуществляться так же, как и в будние дни. Только во время прохождения кортежа на несколько секунд будет останавливаться движение транспортных средств на второстепенных улицах. Заблаговременного перекрытия не будет», — говорится в сообщении министерства.

МВД призвало автовладельцев не оставлять свои автомобили на проезжей части, на обочинах дорог и вне парковочных мест. «В связи с важностью проводимого мероприятия ведомство обращается ко всем гражданам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к мерам по обеспечению общественной безопасности в Бишкеке», — сказали в пресс-службе.

Отмечается также, что весь личный состав ГУВД столицы и подразделений МВД будет нести службу в усиленном режиме. Для охраны правопорядка будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников.

Напомним, инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.