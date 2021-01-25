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Общество

По прорыву отстойника на Терек-Сае создана комиссия

По факту прорыва отстойника оборотной воды обогатительной фабрики на месторождении золота Терек-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области создана межведомственная комиссия. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что оперативный штаб, созданный при ОАО «Кыргызалтын», по урегулированию положения на территории Чаткальского района Джалал-Абадской области прекратил свою деятельность. Теперь работами будет заниматься комиссия. Ее возглавил зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Мырза Джаманбаев. В состав комиссии вошли представители Госэкотехинспекции, полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области, Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и органы местного самоуправления.

Напомним, что на месторождении золота Терек-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области прорвало отстойник оборотной воды обогатительной фабрики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181112/
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