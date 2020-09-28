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Экономика

На месторождении Терек-Сай начали строить золотоизвлекательную фабрику

На месторождении Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области заложили капсулу под строительство комплекса золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

По данным компании, запуск фабрики на полную мощность позволит обеспечить работой до 1 тысячи человек. Производительность будущей ЗИФ будет составлять 1 миллион тонн руды в год. Особенность производства — применение современных и передовых технологий. Проект продлит жизнь рудника еще на 15-20 лет и обеспечит стабильной работой местных жителей Чаткальского района.

На сегодня работой на предприятии заняты 646 человек. При полном запуске в бюджет будет поступать ежегодно порядка 1 миллиарда сомов.

«В технологической цепочке производства на Терек-Сае применяется современное и высокопроизводительное оборудование зарубежного производства, сертифицированное и зарегистрированное по требованиям Кыргызстана, привлечены лучшие мировые технологии переработки упорного минерального золотосодержащего сырья», — отметил заместитель генерального директора «Эти Бакыр Терексай» Альп Тогай.

Напомним, что ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие, где 25 процентов принадлежит ОАО «Кыргызалтын», 75 процентов — турецкой компании «Эти Бакыр».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166664/
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