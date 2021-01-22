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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Погибших от коронавируса намного больше, чем в официальных данных

Погибших от коронавирусной инфекции намного больше, чем в официальных данных. Об этом 24.kg сообщила дочь экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, член комиссии Айдай Турсунбекова.

По ее словам, Минздрав специально занижал число погибших от коронавирусной инфекции.

«Только 47 процентам умерших от вируса было сделано вскрытие. Многие отказались из-за регилигиозных и других взглядов. Если бы было сделано больше вскрытий, то мы получили бы больше информации. У нас есть официальные данные Минздрава по всем умершим с июля по ноябрь. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года и минусовать погибших от COVID-19, то все равно на 6 тысяч человек больше. Минздрав не может нам объяснить, от чего эти люди умерли», — сказала Айдай Турсунбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180900/
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