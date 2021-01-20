Больше 10 тысяч этнических кыргызов проживают в стране нелегально. Об этом сообщили в Госмиграционной службе.

По ее данным, у них нет учета регистрации по месту жительства, потому что живут на съемных квартирах и без удостоверяющих личности документов — у многих истекли сроки действия паспортов или нет свидетельств о рождении детей.

В основном они проживают на территории Чуйской, Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Подсчитать точное количество людей этой категории невозможно.

Зампредседателя Госмиграционной службы Самат Токтоболотов встретился с лидерами этнических кыргызов, потому что в ведомство часто обращаются их представители по вопросам получения гражданства. Чиновник пообещал поднять этот вопрос на уровне президента.