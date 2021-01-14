Главное, никто не пострадал. Мэр Каракола прокомментировал падение елки

И. о. мэра Каракола Эрмат Джумаев прокомментировал ситуацию вокруг упавшей новогодней елки. Об этом сообщили в мэрии города.

«Хочу, чтобы все к этому отнеслись с пониманием, к счастью рядом не было людей и нет пострадавших. Это уже радует. Предотвратить погодные условия невозможно, от этого никто не застрахован. Конструкция была закреплена тщательно, но вы сегодня видели, какая погода была у нас, и конструкцию закрутило. Прошу отнестись к этому с пониманием», — сказал Эрмат Джумаев.

Отметим, сегодня ближе в полудню в Караколе упала новогодняя елка, которая была установлена около здания Иссык-Кульского государственного института.