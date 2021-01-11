Нарушения госканалов и использование админресурса. Наблюдатели о ходе выборов

Во время предвыборного периода государственные телеканалы допустили нарушения, распространяя необъективную информацию. Об этом говорится в анализе ОФ «Общее дело».

Подытоживая предвыборный период, фонд отметил следующее:

1. Избирательное законодательство Кыргызстана имеет солидную базу нормативных правовых актов. Однако она содержит несколько необоснованных ограничений, а также пробелы и неясности, особенно в отношении СМИ, прав общественных наблюдателей, правил проведения избирательных кампаний и финансирования.

2. Отмена голосования по форме № 2 вызывает беспокойство по невозможности проголосовать части населения в связи с изменением фактического адреса проживания.

3. Предвыборная агитация проходила с доминированием одного кандидата.

4. В течение предвыборной кампании ЦИК приняла решение ограничить в ходе теледебатов критику в адрес кандидатов, что в свою очередь повлияло на содержание дальнейшего тура словесных баталий.

5. Государственные телеканалы допускали нарушения в части распространения необъективной информации, что не способствовало формированию осознанного волеизъявления избирателей.

6. Были призывы ограничить работу отдельных СМИ отдельными кандидатами в президенты.

7. Более прозрачно и конкурентно проходила предвыборная агитация в социальных сетях, в частности в Facebook.

8. Рассмотрение жалоб о нарушениях избирательного законодательства было непоследовательным.

9. Имели место случаи применения административного ресурса по участию в агитационных мероприятиях кандидата Садыра Жапарова.

Общественный фонд «Общее дело» наблюдал за процессом голосования на 500 избирательных участках по всей стране. Кроме того, 58 мобильных команд вели наблюдение за ситуацией за пределами 250 избирательных участков.

Фонд не осуществлял наблюдения за ходом голосования на референдуме по определению формы правления.