Загрязнение воздуха. При мэрии Бишкека создан экосовет

В Бишкеке состоялась встреча общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в столице и путям решения проблемы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Читайте по теме Экоактивисты назвали основные источники загрязнения воздуха в Бишкеке

В мероприятии приняли участие и. о. премьер-министра Артем Новиков, депутаты ЖК КР, председатель Бишкекского городского Кенеша Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева, специалисты государственных и городских служб, представители общественных объединений, эксперты и аналитики в области экологии и здоровья.

Экспертное экологическое сообщество обозначило причины возникновения смога в столице и обсудило срочные, среднесрочные, а также перспективные пути решения вопроса.

Сообщается, что при мэрии Бишкека создан экологический совет под председательством вице-мэра по ЖКХ Жамала Ырсалиева для стратегического планирования развития столицы. «Он будет механизмом взаимодействия городских служб и экспертов в соответствующей сфере», — отмечают в мэрии.

Отмечается, то поступили предложения по реформе городского транспорта в пользу экодружелюбных видов авто, внедрения специализированных режимов движения транспорта и введения обязательного экологического техосмотра на предмет наличия катализаторов.

Исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин презентовал несколько мероприятий по озеленению столицы.

Предлагается ввести мораторий на вырубку деревьев, повысить эффективность расходов городского бюджета, направленных на приобретение посадочного материала, адаптированного для защиты города.

Также одно из главных направлений — переход ТЭЦ Бишкека, столичных котельных и жилого сектора на альтернативный вид топлива. «Мы обсудили возможные пути «безболезненного» перехода жилых массивов на газ, среди них: фискальные послабления для домохозяйств, которые будут пользоваться передовыми технологиями отопления, программы по утеплению домов и другие», — говорится в сообщении.

И. о. премьер-министра отметил, что необходимо принять меры по планировке города с учетом розы ветров, перспективного плана озеленения и продуваемости города.

В мэрии отметили, что подобные площадки для общественных обсуждений будут проходить постоянно.