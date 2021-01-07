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Общество

Передвижные пункты милиции Чуйского района сделали больше 500 выездов за год

В минувшем году передвижные пункты милиции Чуйского района совершили 580 выездов, зарегистрировав больше 170 различных обращений и заявлений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«Передвижные пункты милиции также оказывают большую помощь в обеспечении общественной безопасности в преддверии президентских выборов. На встрече с жителями отдаленных районов и сел они ведут разъяснительную работу. Среди прочего напоминают и о недопустимости распространения ложных сообщений в социальных сетях», — сказали в ведомстве.

Напомним, что для охраны общественного порядка во время выборов президента по всему Кыргызстану будет задействовано более 11 тысяч сотрудников милиции, а также более 9 тысяч дружинников.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179090/
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