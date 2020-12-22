Житель Иссык-Куля женился на 16-летней. Девочка опровергает это заявление

Несовершеннолетняя девочка и ее законный опекун опровергли сообщение правозащитника Камиля Рузиева о раннем браке. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Ранее юрист писал, что житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области через обряд нике женился на несовершеннолетней. Мужчине 31 год, а девочке 16 лет.

В ходе следствия установили, что лицо, якобы вступившее в брак с несовершеннолетней, — 36-летний житель села Ырдык. Он опроверг заявление правозащитника.

«По его словам, в ноябре текущего года он делал ремонт в доме К.С., который также проживает в этом селе. Хозяин дома познакомил его с дочерью, с 16-летней Д.Ж., учащейся средней школы. После знакомства он изредка разговаривал по телефону с несовершеннолетней, но в брак с ней через обряд нике не вступал. Девушка также опровергла это заявление», — проинформировали в УВД.

Досудебное производство продолжается.