Кыргызские школьники выиграли три медали на математической олимпиаде в Македонии

Школьники Кыргызстана завоевали три медали на математической олимпиаде в Македонии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, Кыргызстан в интеллектуальном соревновании был представлен 35 учениками. Всего в олимпиаде участвовали 200 человек из 10 стран.

Ученик столичной школы № 61 Жантай Джусупов завоевал серебряную медаль, Эрбол Есенгулов, воспитанник той же школы, выиграл бронзовую медаль, Эльдар Искандеров, ученик школы «Газпром Кыргызстан», удостоился бронзовой медали среди юниоров.

Отмечается, что все три ученика являются победителями альтернативной олимпиады 2019-2020 года, участвовали в летней подготовке в августе, организованной для сборной Кыргызстана. Тренировали сборную Кыргызстана Ишматов Мамат, Мурат Абдувалиев, Амир Мохаммед-Али.