Новый симптом заражения коронавирусом назвали ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, сообщает Express.
Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.
В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.
В то же время специалисты отмечают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. Поэтому беспокоиться стоит только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса.
Стоит отметить, что по миру зафиксирован резкий рост новых заболевших коронавирусной инфекцией.
С марта в Кыргызстане зарегистрировали 52 тысячи 526 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.