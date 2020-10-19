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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новый симптом заражения коронавирусом назвали ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, сообщает Express.

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Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

В то же время специалисты отмечают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. Поэтому беспокоиться стоит только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса.

Стоит отметить, что по миру зафиксирован резкий рост новых заболевших коронавирусной инфекцией.

С марта в Кыргызстане зарегистрировали 52 тысячи 526 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169791/
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