Уроженец Кыргызстана получил награду Goldman Sachs

Основатель и генеральный директор платформы Behavox Эркин Адылов был признан в качестве одного из «Ста самых интригующих предпринимателей 2020 года» по версии Goldman Sachs. Об этом он сообщил у себя на странице в LinkedIn.

Goldman Sachs выбрал Эркина Адылова в качестве одного из ста предпринимателей из различных отраслей. Саммит, который в этом году пройдет онлайн, состоит из общих сессий и под руководством опытных предпринимателей, ученых и лидеров бизнеса, а также постоянных ученых.

Фото Эркина Адылова. Уроженец Кыргызстана получил престижную награду от Goldman Sachs

«Сегодня на ежегодном саммите строителей и новаторов Goldman Sachs я был назван одним из «Ста самых интригующих предпринимателей 2020 года». Для меня большая честь быть получателем этой награды и признанным Goldman Sachs вместе с некоторыми из ведущих предпринимателей отрасли», — подчеркнул Эркин Адылов.

Как отмечает издание BUSINESS WIRE, Behavox — это единственная в мире платформа обработки данных на основе искусственного интеллекта. Она используется фирмами для выявления неправомерных действий, прежде чем они вызовут огромные нормативные штрафы и корпоративные кризисы.

«Настоящие инновации основаны на разнообразии точек зрения и опыта. Наш Builders + Innovators саммит объединяет впечатляющих будущих лидеров, которые стремятся внести значимые изменения. Более 150 лет Goldman Sachs поддерживает предпринимателей в открытии и развитии своего бизнеса. Вот почему мы рады признать основателя и генерального директора Behavox Эркина Адылова одним из самых интригующих предпринимателей этого года», — сказал главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.