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Общество

Аварийные отключения. Почему они происходят и ждать ли их зимой

Новый осенне-зимний сезон совсем близко. Учитывая маловодный период, кыргызстанцев интересует только один вопрос, будут или нет зимой веерные отключения. К тому же все чаще в разных уголках страны люди жалуются на резкие перебои в электроснабжении. А ведь еще не было ни сильных ветров, ни дождей, ни снегопадов.

В Нацэнергохолдинге 24.kg ответили на самые частые вопросы читателей об отключениях электричества.

1
Будут ли кыргызстанцы зимой сидеть без света?

Энергетики постараются этого избежать. Поэтому с казахстанской стороной уже проработан вопрос об импорте электроэнергии. Планируется, что будет закуплено 500 миллионов киловатт-часов.

2
Сейчас еще не зима, а отключения все равно есть. С чем это связано?

При сильных порывах ветра происходят аварийные отключения. Линии 6-10 киловольт больше подвержены аварийным отключениям из-за конструктивных особенностей. Эти отключения вызваны повреждением опор и приставок, опасными сближениями, схлестываниями и обрывами проводов, разрушением проволочной вязки провода к штыревому изолятору, срывом изолятора с крюка (штыря).

3
Почему так происходит?

Чаще всего отключения происходят во время плохих погодных условий. Часто это случается потому, что в охранной зоне, где проходят линии электропередачи, растут деревья, которые задевают провода. Для бесперебойного электроснабжения потребителей распределительные компании ежегодно в летний период производят масштабные работы по вырубке цепляющихся за провода деревьев.

4
Влияет ли состояние самого оборудования на аварийные отключения?

Конечно. На сегодня степень износа основного оборудования электрических сетей составляет более 50 процентов. При этом большой процент сетей и оборудования распредкомпаний вообще непригоден для дальнейшей эксплуатации. Есть оборудование, которое не обновлялось с момента ввода в эксплуатацию. Конечно, это сказывается — приводит к росту аварийных отключений.

5
Насколько выросло количество аварийных отключений?

По сравнению с прошлым годом количество аварийных отключений выросло на 12 процентов. За январь — июль 2020-го в распредкомпаниях зафиксировали 3 тысячи 83 отключения. В 2019 году их было 2 тысячи 752.

Самый большой рост аварийных отключений отмечен по Нарынской (73,5 процента) и Ошской (73,5 процента) областям. А вот в Чуйской области их количество, наоборот, снизилось на 23 процента.

6
Не получится ли, что зимой под предлогом аварийных отключений будут экономить электричество?

Нет, такого не будет. Сейчас во всех регионах республики распределительные электрокомпании ведут работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Уже устанавливаются дополнительные трансформаторные подстанции, производятся замена и перетяжка старых проводов воздушных линий электропередачи.

7
Как, вообще, понять, когда отключение в самом деле аварийное, а когда это просто экономия электричества?

Распредкомпании заинтересованы в продаже электроэнергии, а не в ее экономии. В большинстве случаев аварийные отключения электроэнергии напрямую связаны с плохими погодными условиями — сильный ветер, обильные дожди, грозы, мокрый снег.

Имеют место отключения, связанные с ремонтными работами. В этом случае время отключения согласовывается с местными органами власти, а население о предстоящих отключениях оповещают через средства массовой информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163861/
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