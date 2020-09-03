Аварийные отключения. Почему они происходят и ждать ли их зимой

Новый осенне-зимний сезон совсем близко. Учитывая маловодный период, кыргызстанцев интересует только один вопрос, будут или нет зимой веерные отключения. К тому же все чаще в разных уголках страны люди жалуются на резкие перебои в электроснабжении. А ведь еще не было ни сильных ветров, ни дождей, ни снегопадов.

В Нацэнергохолдинге 24.kg ответили на самые частые вопросы читателей об отключениях электричества.

1 Будут ли кыргызстанцы зимой сидеть без света? Будут ли кыргызстанцы зимой сидеть без света?

Энергетики постараются этого избежать. Поэтому с казахстанской стороной уже проработан вопрос об импорте электроэнергии. Планируется, что будет закуплено 500 миллионов киловатт-часов.

2 Сейчас еще не зима, а отключения все равно есть. С чем это связано? Сейчас еще не зима, а отключения все равно есть. С чем это связано?

При сильных порывах ветра происходят аварийные отключения. Линии 6-10 киловольт больше подвержены аварийным отключениям из-за конструктивных особенностей. Эти отключения вызваны повреждением опор и приставок, опасными сближениями, схлестываниями и обрывами проводов, разрушением проволочной вязки провода к штыревому изолятору, срывом изолятора с крюка (штыря).

3 Почему так происходит? Почему так происходит?

Чаще всего отключения происходят во время плохих погодных условий. Часто это случается потому, что в охранной зоне, где проходят линии электропередачи, растут деревья, которые задевают провода. Для бесперебойного электроснабжения потребителей распределительные компании ежегодно в летний период производят масштабные работы по вырубке цепляющихся за провода деревьев.

4 Влияет ли состояние самого оборудования на аварийные отключения? Влияет ли состояние самого оборудования на аварийные отключения?

Конечно. На сегодня степень износа основного оборудования электрических сетей составляет более 50 процентов. При этом большой процент сетей и оборудования распредкомпаний вообще непригоден для дальнейшей эксплуатации. Есть оборудование, которое не обновлялось с момента ввода в эксплуатацию. Конечно, это сказывается — приводит к росту аварийных отключений.

5 Насколько выросло количество аварийных отключений? Насколько выросло количество аварийных отключений?

По сравнению с прошлым годом количество аварийных отключений выросло на 12 процентов. За январь — июль 2020-го в распредкомпаниях зафиксировали 3 тысячи 83 отключения. В 2019 году их было 2 тысячи 752.

Самый большой рост аварийных отключений отмечен по Нарынской (73,5 процента) и Ошской (73,5 процента) областям. А вот в Чуйской области их количество, наоборот, снизилось на 23 процента.

6 Не получится ли, что зимой под предлогом аварийных отключений будут экономить электричество? Не получится ли, что зимой под предлогом аварийных отключений будут экономить электричество?

Нет, такого не будет. Сейчас во всех регионах республики распределительные электрокомпании ведут работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Уже устанавливаются дополнительные трансформаторные подстанции, производятся замена и перетяжка старых проводов воздушных линий электропередачи.

7 Как, вообще, понять, когда отключение в самом деле аварийное, а когда это просто экономия электричества? Как, вообще, понять, когда отключение в самом деле аварийное, а когда это просто экономия электричества?

Распредкомпании заинтересованы в продаже электроэнергии, а не в ее экономии. В большинстве случаев аварийные отключения электроэнергии напрямую связаны с плохими погодными условиями — сильный ветер, обильные дожди, грозы, мокрый снег.

Имеют место отключения, связанные с ремонтными работами. В этом случае время отключения согласовывается с местными органами власти, а население о предстоящих отключениях оповещают через средства массовой информации.