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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Онлайн-обучение. Лишь половина опрошенных родителей обеспечила гаджетами детей

Только 51,6 процента опрошенных родителей смогли обеспечить гаджетами детей для доступа к онлайн-обучению весной 2020 года. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в июне в рамках исследования «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию».

Согласно ему, ответ «да» сопровождался такими комментариями, как «занимались поочередно», «только одного ребенка», «отдал(-а) свой», «один телефон на двоих детей» и другими. «Данные обстоятельства провоцируют напряженную обстановку в семье, где ребенок и сами родители могут находиться под психологическим давлением», — говорится в отчете.

Остальные 44,4 процента респондентов не смогли обеспечить своего ребенка необходимыми технологическими принадлежностями.

«В некоторых семьях до пяти детей разного школьного возраста. К каждому требуются индивидуальный подход и соответствующие физические и психологические условия с организацией зоны для занятий. Родителям необходимо иметь достаточно свободного времени с учетом графика проводимых занятий», — отмечается в исследовании.

Респондентами выступили родители детей школьного возраста. Всего в опросе участвовали 1 тысяча 192 родителя из различных регионов Кыргызстана. Исследование провела инициативная группа ОФ «Юристы за права человека».

Напомним, что четвертая четверть в школах прошла онлайн из-за вспышки коронавируса. В новом учебном году только первоклассникам разрешили учиться в обычном режиме, остальные продолжат учебу дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163626/
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