В Баткенской области закрыли все дневные стационары. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее в указанном регионе в целях оказания медицинской помощи гражданам, страдающим от коронавирусной инфекции, организовали 133 дневных стационара на 1 тысячу 613 мест.

«Все закрыли, потому что в последние дни не было ни одного обращения за медпомощью. При возникновении потребности при второй волне заболевания, прогнозируемой на осенне-зимний период, работу дневных стационаров возобновят», — проинформировали в ведомстве.