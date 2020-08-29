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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткенской области закрыли все дневные стационары

В Баткенской области закрыли все дневные стационары. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее в указанном регионе в целях оказания медицинской помощи гражданам, страдающим от коронавирусной инфекции, организовали 133 дневных стационара на 1 тысячу 613 мест.

«Все закрыли, потому что в последние дни не было ни одного обращения за медпомощью. При возникновении потребности при второй волне заболевания, прогнозируемой на осенне-зимний период, работу дневных стационаров возобновят», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163522/
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