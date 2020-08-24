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Общество

Подкаст «Мир чужими глазами» для незрячих людей запускают в Кыргызстане

ОФ «Экспертные решения для реализации Конвенции о правах инвалидов» реализует проект «Мир чужими глазами». Об этом сообщил в Фонде «Сорос-Кыргызстан», при поддержке которого запускается подкаст.

«Мир чужими глазами» — это подкаст для незрячих и слабовидящих людей, в котором объясняются и описываются такие детали, которые для зрячих органичны и естественны, но недоступны незрячим, хотя зачастую очень важны для правильного и полноценного восприятия окружающего мира.

«Благодаря современным программам речевого доступа незрячие люди могут читать тексты, достаточно свободно пользоваться интернетом, работать со смартфонами и компьютерами, но все же есть вещи, которые ни машина, ни даже искусственный разум не смогут описать так, чтобы у человека с нарушениями зрения сложилось о них полное впечатление. Визуальная информация в виде фотографий, гифок, видеороликов остается в основном недоступной для инвалидов по зрению, и обычно требуется помощь зрячего человека, который смог бы описать картинку с экрана компьютера или дисплея мобильного телефона», — сообщили авторы.

В подкасте пять рубрик, каждая посвящена отдельной тематике и отличается от других содержанием и подачей материала, но общее у них одно — постараться описать незрячему или слабовидящему что-то ими невидимое, но интересное:

  • «Интернет в красках» — это адаптация новостей и другой визуальной информации к особенностям восприятия незрячими людьми;
  • в «Переводах» размещаются наиболее интересные статьи и другие публикации, переведенные с английского и других языков;
  • «Тифлообзоры» посвящены описанию и опыту использования вспомогательных технологий для людей с нарушениями зрения;
  • в «Мемчиках» содержится описание самых интересных фотографий и видеороликов, которые уже стали мемами;
  • «Интервью» — это беседы с интересными людьми по темам, близким для людей с инвалидностью.

Записанные материалы размещаются в YouTube на канале «Мир чужими глазами», а также в международной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163197/
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