Анимационный фильм Эмиля Гузаировa отмечен на кинофестивале в Великобритании

Анимационный фильм режиссера Эмиля Гузаировa отмечен на кинофестивале ECG Film Festival в Великобритании.

Мероприятие прошло 13-19 августа в Лондоне. Кинофестиваль — один из немногих, который способствует продвижению евразийского кинематографа на англоязычном пространстве.

На фестивале представлена только одна работа из Кыргызстана, которая вышла в финал конкурса. Анимационный фильм режиссера Эмиля Гузаирова «Метод ускорения времени» отмечен специальным сертификатом признания. Фильм снят на базе «Кыргызфильма».

Эмиль Гузаиров родился в Кыргызстане, живет в Москве. По образованию архитектор-дизайнер. Рисует иллюстрации, оформляет и издает авторские книги в жанре «Книга художника» и Book Art. Изобретает необычные книжные конструкции и нестандартные стилистические решения. Пишет рассказы, сказки и приключенческие повести. Автор сценария и режиссер-постановщик нескольких анимационных фильмов.

В рамках кинофестиваля прошла выставка работ художников, включая представительницу Кыргызстана Ларису Пак.