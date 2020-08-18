Неработающий вертолет президента и другие проблемы Сил воздушной обороны КР

Ежегодно в Кыргызстане 18 августа отмечают День военной авиации. О проблемах в отрасли, неисправном вертолете президента и о том, почему подаренная Россией техника уже вышла из строя, 24.kg рассказал командующий Силами воздушной обороны Кылычбек Айдаралиев.

Фото из интернета. Командующий Силами воздушной обороны Кылычбек Айдаралиев

— Основные задачи СВО — охрана и оборона административных объектов, охрана воздушного пространства государственной границы, а также пресечение несанкционированных пролетов госграницы. Насколько наша противовоздушная оборона готова отразить врага в случае нападения, как, например, во время Баткенских событий?

— На сегодняшний день мы выполняем все поставленные задачи. Если взять опыт Баткенских событий, то там применялась авиация, радиолокационные станции. Помимо этого задействовали ракеты средней и малой дальности, но они прикрывали Бишкек. Сейчас даже молодой летный состав готов защищать небо.

Во время Баткенских событий на 70 процентов боевые задачи выполняла армейская авиация — вертолеты, которые летали в горных условиях, и транспортная — самолеты, они перевозили груз, личный состав и боеприпасы. Сейчас у нас имеется вся техника для ведения боевых действий в случае нападения врага.

— Известно, что вертолет президента вышел из строя. Расскажите, почему, и когда его восстановят?

— Действительно, у вертолета МИ-8 1С президента вышел срок эксплуатации, поэтому он в нерабочем состоянии. Там установлен усиленный двигатель, он оборудован по всем необходимым параметрам. Решение о его ремонте пока не принято. Наверное, в связи с экономической ситуацией в стране.

— Он подлежит ремонту?

— Да, конечно. У него вышли из строя детали. Его необходимо отправить на завод, поскольку у этого воздушного судна имеются свои требования.

— В 2019 году Россия передала Кыргызстану четыре вертолета МИ-8 МТ, но они 1984-1986 годов выпуска. Насколько они отвечают современным требованиям?

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— Они выполняют все поставленные задачи. Могу сказать, что подаренные нам вертолеты на 100 процентов надежны. Они летают в горной местности на высоте до 3,5 тысячи метров. Эта техника транспортно-боевая, ничем не уступает той, что стоит на российской авиабазе Кант. В 2019 году на учениях на полигоне «Сары-Таш» вертолеты МИ-8 МТ отработали боевое применение и десантирование. Осенью мы планируем проверить молодой летный состав на этих же вертолетах.

— Когда закончится ресурс (срок эксплуатации) подаренной нам техники?

— Ресурс деталей каждого вертолета заканчивается в разный период. У некоторых — с конца 2021 года.

— Известно, что детали подаренных нам российских вертолетов уже выходят из строя. Почему?

— Мы получали вертолеты по факту. Когда вы покупаете машину, ездите на ней, в любом случае что-то происходит. Также и с вертолетом. У каждого агрегата есть свой срок — полгода, 12 месяцев. Мы обязаны что-то менять или обновлять в любом случае. На сегодняшний день только на одном из подаренных нам вертолетов мы отремонтировали насос.

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— Какая сумма ежегодно уходит на ремонт одного воздушного судна?

— Каждый год мы указываем потребность финансовых средств для обеспечения боеготовности авиационной техники. В этом году она составляет 33 миллиона сомов. На ремонт каждого вертолета уходит разная сумма. Например, замена аккумулятора стоит примерно 200 тысяч сомов, на ремонт лопастей тратится больше.

— В 2018 году в горах Энильчека потерпел крушение боевой вертолет. Почему к ответственности привлечен лишь один летчик?

— Сейчас идут судебные разбирательства. Следствие проводила Военная прокуратура, которая дала свою юридическую оценку. Я не могу комментировать что-либо до того, как суд вынесет решение.

— Как вы оцениваете боеготовность вверенного вам подразделения Вооруженных сил КР?

— Могу сказать, что Силы воздушной обороны готовы выполнить любую задачу по своему предназначению. У нас есть радиолокационные станции, имеются боевые вертолеты. Летный состав прибывает с курсов повышения квалификации. Наши офицеры постоянно проходят разведывательно-поисковые действия.