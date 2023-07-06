Избиение офицера в СВО. Военная прокуратура возбудила уголовное дело

По факту избиения офицера Сил воздушной обороны возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Сопротивление начальнику или насильственные действия в отношении начальника» УК КР. Расследованием занимается Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

«По данным следствия, 31 мая обвиняемый старший лейтентат Р. Ж. во время выполнения своих служебных обязанностей встретился в беседке с капитаном Н. М., стал его оскорблять. Военнослужащий был недоволен тем, что накануне до инцидента его отстранили от полетов. Затем Р. Ж. избил Н. М. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили редакции.

Напомним, драка военнослужащих произошла во дворе воинской части Сил воздушной обороны. Капитан СВО обратился с заявлением о том, что его избил подчиненный. Офицер был госпитализирован.