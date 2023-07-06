13:51
USD 87.74
EUR 95.45
RUB 0.96
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Офицерам Минобороны, пытавшимся сбыть наркотики, продлили заключение под стражей

Военнослужащим Сил воздушной обороны, пытавшимся сбыть наркотики, продлили заключение под стражей. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Офицеры, служащие воинской части Сил воздушной обороны, будут содержаться в СИЗО-1 до 18 августа. По некоторым данным, следствие засекретило материалы уголовного дела», — сообщили редакции.

В судебной инстанции 24.kg подтвердили информацию о продлении меры пресечения.

Напомним, в мае двоих военнослужащих Минобороны задержали за сбыт наркотиков. Оба офицера служат в воинской части Сил воздушной обороны. По предварительным данным, у них изъяли 4 килограмма 700 граммов мефедрона. По решению суда руководителя полетов воинской части СВО и его коллегу — замначальника технического вооружения взяли под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269696/
просмотров: 1272
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане запустили акцию «Не молчи, сообщи, где торгуют смертью»
В Чуйской области парень из тайника забирал мефедрон. Его задержали
Избиение офицера в СВО. Военная прокуратура возбудила уголовное дело
Драка с военными в Лейлеке. Уголовное дело прекращено
У Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана новый вертолет Ми-17
В Бишкеке милиционеры закрасили больше 400 граффити наркомагазинов
В Кыргызстане пройдут учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство»
В Чуйской области милиционеры сожгли полтонны конопли
Больше 2 тонн наркотиков изъяли с начала года в Кыргызстане
Бишкекчанин организовал поставки гашишного масла из США. Его задержали
Популярные новости
Задержан подозреваемый в&nbsp;коррупции. Сообщается, что он&nbsp;племянник Садыра Жапарова Задержан подозреваемый в коррупции. Сообщается, что он племянник Садыра Жапарова
В&nbsp;ГКНБ сообщили подробности задержания сторонников Адахана Мадумарова В ГКНБ сообщили подробности задержания сторонников Адахана Мадумарова
В&nbsp;Чуйской области парень из&nbsp;тайника забирал мефедрон. Его задержали В Чуйской области парень из тайника забирал мефедрон. Его задержали
В&nbsp;Маевке военнослужащий Внутренних войск насмерть сбил двух пешеходов В Маевке военнослужащий Внутренних войск насмерть сбил двух пешеходов
Бизнес
&laquo;Бишкекгаз&raquo; досрочно завершил переподключение абонентов к&nbsp;новому газопроводу «Бишкекгаз» досрочно завершил переподключение абонентов к новому газопроводу
Нургалы Асаналиев: Необходимо восстановить Кыргызский каганат как конфедерацию Нургалы Асаналиев: Необходимо восстановить Кыргызский каганат как конфедерацию
MEGA &laquo;прокачала&raquo; связь на&nbsp;Иссык-Куле MEGA «прокачала» связь на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабное расширение сети по&nbsp;всей стране Мобильный оператор О! провел масштабное расширение сети по всей стране
8 июля, суббота
13:48
Откройте новые маршруты. На нехватку транспорта жалуются жители жилмассивов Откройте новые маршруты. На нехватку транспорта жалуютс...
13:22
Кыргызский бизнес налаживает сотрудничество с Индией
13:00
Собираемся в отпуск. Как спланировать отдых, чтобы не потратить деньги зря
12:42
Мужчину задержали до возбуждения дела. Адвокат подал жалобу в суд
12:13
При содействии США в Кыргызстане планируют создать 5 тысяч рабочих мест