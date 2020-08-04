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Общество

COVID-19 в Кыргызстане. Как в регионах выживают женщины с тяжелой судьбой

Кыргызстанцы с осторожным оптимизмом анализируют наметившийся спад в цифрах распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Большинство понимает: радоваться рано, нам прогнозируют вторую волну. Тем временем вспышка COVID-19 и внебольничной пневмонии отмечается в регионах, в частности в Иссык-Кульской области. Пережить пандемию, как прогнозируемо ожидалось, сложнее представителям уязвимых групп.

Как в Караколе выживают женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 24.kg рассказала координатор центра помощи и реабилитации Мария Личаню.

Научить ловить рыбу

Аиде (имя изменено) 26 лет. Она с детства круглая сирота. В 17 лет девушку похитил мужчина для вступления в брак. Он был старше ее на 11 лет. Семейная жизнь не сложилась. Муж постоянно избивал молодую жену, и спустя несколько лет она с двумя детьми ушла и оказалась на улице. Тогда Аида и обратилась в Центр помощи и реабилитации женщин. Именно там она научилась шить и зарабатывать себе на жизнь.

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Общественный защитник и координатор реабилитационного центра Мария Личаню уже несколько лет помогает женщинам, пережившим насилие, оставшимся на улице без средств к существованию. Вместе с коллегами Мария ищет средства для своих подопечных. На собранные деньги от неравнодушных граждан, различных организаций она так же, как и другие активисты, развивает социальное предпринимательство в Караколе.

«Реабилитационный центр участвовал в тендере и выиграл государственный соцзаказ. Удалось запустить кондитерский и швейный цеха, магазин и социальное кафе, где людям дают возможность зарабатывать», — рассказывает Мария Личаню.

Важно не только прокормить людей, но и дать им возможность самим заработать.

Мария Личаню

В центре придерживаются принципа: давая человеку рыбу, ты накормишь его один день, научив ловить рыбу, ты накормишь его на всю жизнь.

Нескончаемый круговорот?

Общественная работа, которая отнимает значительную часть времени, требует много сил и энергии у активистов. «История каждого подопечного трогательна и пронзительна. По долгу работы мне важно не только выслушать человека, но и всеми силами помочь ему. Иногда я плачу, кажется, что этот круговорот никогда не закончится. Однако, обратная связь от тех, кому мы уже смогли помочь, очень вдохновляет и дает силы работать дальше», — рассказывает собеседница.

из личного архива
Фото из личного архива. Мария Личаню
Часть своей работы Мария проделывает в рамках проекта «Уличные юристы». Он направлен на защиту прав уязвимых слоев населения. Этот проект реализует Фонд «Сорос — Кыргызстан» при поддержке Глобального фонда/ПРООН.

«Общественных защитников, или как мы их еще называем уличных юристов, мы обучаем уже на протяжении четырех лет. Их работа достаточна сложна. Она нацелена в первую очередь на защиту прав человека, несмотря на социальный статус, положение в обществе. Во-вторых, эффективная работа в данном направлении, несомненно, содействует реализации госпрограммы по противодействию эпидемии ВИЧ в КР», — говорит ментор проекта «Уличные юристы» Эрик Ирискулбеков.

Милиция в зоне риска

Мария Личаню помогает не только женщинам, которые оказались жертвами семейного насилия. В центре есть люди с ВИЧ, наркозависимые, секс-работницы.

«Важно с ними вести работу на постоянной основе, защищать их права, а не осуждать. Ведь от того, насколько качественно будет вестись работа с ними, будет зависеть уровень инфицирования ВИЧ среди населения в целом. Они такие же люди, как и все мы, просто выбрали свой пусть. Но это не значит, что у них прав должно быть меньше», — говорит Мария.

Вместе с другими активистами она проводит обучение для сотрудников правоохранительных органов по профилактике ВИЧ и правам человека.

Милиционеры входят в зону риска заражения ВИЧ, поскольку при задержании инфицированных могут уколоться иглой. Практика показывает, что многие, к сожалению, не соблюдают правила безопасности.

Мария Личаню

Координатор подчеркивает и важность работы с уязвимыми группами: сотрудники правоохранительных органов должны быть осведомлены о правах и соблюдать их. Для этого в том числе проводится обучение.

Работа в условиях ЧС

Многие заведения в Караколе закрылись сразу, как объявили режим ЧС. Люди остались без работы, без денег. Представителям уязвимых слоев пришлось особенно тяжело.

Мария Личаню рассказывает, что сразу же обратилась с письмом в мэрию и другие организации, попросила гуманитарную помощь. «Указала, что отказ в помощи теоретически может сказаться на общественной безопасности», — говорит активистка.

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По короткому номеру 1227, специально организованному для помощи малоищущим, представители центра обращаться не могли, ведь нужно было раскрывать персональные данные, чего многие подопечные центра делать не хотели (у них есть на это право). К тому, же у некоторых и вовсе нет документов.

Марие пришлось приложить максимум усилий, вести долгие переговоры со штабом по борьбе с COVID-19 и местными органами власти. Она писала письма, организовывала встречи, в итоге все же достучалась до властей. В результате 49 нуждающихся смогли получить гумпомощь.

«Будь я в Бишкеке, могла бы лично ходить по всем инстанциям и адвокатировать права моих подопечных. В Караколе, конечно, другие масштабы, меньший охват бенефициаров. Но мы активно сотрудничаем с местной властью и всегда находим точки соприкосновения», — говорит Мария Личаню.

С начала режима ЧС работницы швейного цеха при центре начали шить маски. За время карантина они изготовили около 3 тысяч СИЗ, половину из которых реализовали и заработали. Другую часть продукции раздали бесплатно. Маски получили представители госорганов, волонтеры, пенсионеры и другие нуждающиеся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161502/
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