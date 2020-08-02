Задержание блогера на Иссык-Куле. Суд вынес санкцию

Каракольский городской суд сегодня избрал меру пресечения блогеру Асылбеку Абдрахманову, задержанному накануне по подозрению в вымогательстве. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, блогер отпущен под домашний арест.

Напомним, что ранее Асылбек Абдрахманов работал внештатным корреспондентом издания «Ачык саясат», сейчас является блогером, публикует материалы на своей странице в Facebook. В милиции утверждают, что его задержание с профессиональной деятельностью никак не связано.