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Общество

Задержание блогера на Иссык-Куле. Суд вынес санкцию

Каракольский городской суд сегодня избрал меру пресечения блогеру Асылбеку Абдрахманову, задержанному накануне по подозрению в вымогательстве. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области. 

По данным ведомства, блогер отпущен под домашний арест.

Напомним, что ранее Асылбек Абдрахманов работал внештатным корреспондентом издания «Ачык саясат», сейчас является блогером, публикует материалы на своей странице в Facebook. В милиции утверждают, что его задержание с профессиональной деятельностью никак не связано. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161392/
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