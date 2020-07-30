ООН в Кыргызстане отмечает положительную динамику в борьбе с пандемией COVID-19

В День траура по жертвам пневмонии и коронавируса с заявлением выступила ООН в Кыргызстане.

В тексте отмечается: во всем мире пандемия COVID-19 доказала, что это больше, чем кризис в области здравоохранения.

«Коронавирус особенно сильно ударил по наиболее уязвимым слоям нашего общества, начиная с пожилых людей, которые представляют нашу память и корни и являются примером для молодых в проявлении стойкости, а также женщин, людей с ограниченными возможностями и, конечно, наших работников здравоохранения, которые с профессионализмом, благородством и мужеством каждый день выполняют свои обязанности для спасения людей», — говорится в обращении.

В ООН заметили положительную динамику в борьбе с COVID-19, поскольку цифры медленно стали снижаться.

«У нас есть возможности для более быстрой и эффективной нормализации в целях достижения стабильного развития и, следовательно, повышения устойчивости к будущим вызовам. Система ООН солидарна с народом КР, и мы вместе преодолеем эти трудные времена», — подчеркивается в обращении организации.