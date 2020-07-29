В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразился 1 медик, в Ошской области — 1, в Чуйской — 10, в Джалал-Абадской — 6, в Таласской — 1, в Иссык-Кульской — 1.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением семь медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции — 68.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 711 медиков, выздоровели 1 тысяча 595.