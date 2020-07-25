Мобильная группа инспекторов агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля проводит рейды на автотрассах республики. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что специалисты ищут автомобили, которые весят более 18 тонн и продолжают днем ездить по дорогам. Накануне установлено 10 таких водителей, которым выписаны штрафы на 30 тысяч сомов.

Напомним, что в Кыргызстане с 1 июня по 1 сентября с 10.00 до 20.00 при температуре воздуха +28 градусов и более введено временное ограничение на передвижение большегрузного и крупногабаритного транспорта общей массой свыше 18 тонн. Ограничение введено в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования.