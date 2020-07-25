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Общество

Бишкекасфальтсервис отремонтирует провалившийся участок тротуара

«Мы получили видеообращение от горожанина о том, что поднялось асфальтовое покрытие новой велодорожки на улице Абдрахманова при въезде на улицу Чокморова», — проинформировали в столичном муниципалитете.

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» выехали на осмотр участка. Выявлен прорыв ирригационной трубы, который проходит под новой велодорожкой. Скопившаяся вода начала поднимать асфальт.

«Прямо сейчас на месте работает одна бригада Бишкекасфальтсервиса. Мы заменяем трубу и приводим этот отрезок в надлежащий вид. Работы будут завершены до конца дня», — пообещали в мэрии.

Напомним, что Бишкекасфальтсервис завершает комплексное строительство велодорожек по городу, их проложено более 157 тысяч квадратов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160721/
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